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COUP DE CHAUD

4 septembre 2026

L’Otan, la Russie et la guerre hybride : l’Europe face au piège de la grenouille ébouillantée à petit feu ?

Face à la multiplication des incidents hybrides attribués à la Russie, l’Europe doit s’interroger sur sa capacité à y répondre collectivement. Réaction de l’OTAN, stratégie russe, failles de la dissuasion et riposte : où se situe aujourd’hui le principal défi pour les Européens ?

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OTAN , Russie , guerre hybride , cyberattaque , international , Frédéric Dulin , Tsiporah Fried , UE , Union-Européenne , europe

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Dulin

Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.

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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.

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