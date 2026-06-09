ATLANTI-CULTURE
9 juin 2026
Lost and found, de Lars Norèn
En diptyque avec une autre pièce de Lars Norén à l’Atelier, une plongée sans compromis dans le petit monde de la famille
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESLars Norén , Charles Berling , Louise Arcangioli , Patrick Grillet , Bérangère Warluzel , Théâtre de l’Atelier
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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