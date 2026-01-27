ASSURANCE ABSOLUE

L’or au-delà de 5 000 dollars : le refuge ultime face aux secousses du monde

Pour la première fois de son histoire, l’once d’or a franchi le seuil symbolique des 5 000 dollars. Une envolée spectaculaire qui ne doit rien au hasard : elle cristallise les tensions géopolitiques, les incertitudes commerciales et les doutes monétaires qui traversent l’économie mondiale, tout en rebattant les cartes pour les investisseurs, les joailliers et l’industrie minière.