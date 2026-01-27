©
Des lingots d'or après inspection et polissage à la raffinerie ABC de Sydney, le 5 août 2020.
ASSURANCE ABSOLUE
27 janvier 2026
L’or au-delà de 5 000 dollars : le refuge ultime face aux secousses du monde
Pour la première fois de son histoire, l’once d’or a franchi le seuil symbolique des 5 000 dollars. Une envolée spectaculaire qui ne doit rien au hasard : elle cristallise les tensions géopolitiques, les incertitudes commerciales et les doutes monétaires qui traversent l’économie mondiale, tout en rebattant les cartes pour les investisseurs, les joailliers et l’industrie minière.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS