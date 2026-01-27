POLITIQUE
Des lingots d'or après inspection et polissage à la raffinerie ABC de Sydney, le 5 août 2020.

ASSURANCE ABSOLUE

27 janvier 2026

L’or au-delà de 5 000 dollars : le refuge ultime face aux secousses du monde

Pour la première fois de son histoire, l’once d’or a franchi le seuil symbolique des 5 000 dollars. Une envolée spectaculaire qui ne doit rien au hasard : elle cristallise les tensions géopolitiques, les incertitudes commerciales et les doutes monétaires qui traversent l’économie mondiale, tout en rebattant les cartes pour les investisseurs, les joailliers et l’industrie minière.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

