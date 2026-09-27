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Blurred backgroundL'ONU a voté pour changer la carte du monde.
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WORLD IN MAPS

27 septembre 2026

L’ONU veut changer notre carte du monde : pourquoi Mercator rapetisse l’Afrique

Adoptée par 164 pays, une résolution de l’ONU encourage l’usage de cartes qui respectent la taille relative des continents. En ligne de mire : la projection de Mercator, qui fait paraître les terres proches des pôles beaucoup plus grandes qu’elles ne le sont.

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MOTS-CLES

l'ONU , World in Maps , carte du monde , cartographie

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