WORLD IN MAPS
27 septembre 2026
L’ONU veut changer notre carte du monde : pourquoi Mercator rapetisse l’Afrique
Adoptée par 164 pays, une résolution de l’ONU encourage l’usage de cartes qui respectent la taille relative des continents. En ligne de mire : la projection de Mercator, qui fait paraître les terres proches des pôles beaucoup plus grandes qu’elles ne le sont.
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THEMATIQUESGéopolitique
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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