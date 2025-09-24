Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 9 heures
Emmanuel Macron s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025.
Emmanuel Macron s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025. © LEONARDO MUNOZ / AFP
"Machin ô combien inutile"

L’ONU sert-elle encore à quelque chose ?

Alors que l’organisation fête ses 80 ans, les guerres font rage en Ukraine, à Gaza et au Soudan, ses idées fondamentales sont en lambeaux et le monde ne semble plus l’écouter.

avec Dov Zerah
author imageDov Zerah

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

 

