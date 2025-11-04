Des migrants du Bangladesh regardent une carte de l'Europe à bord du navire de sauvetage Ocean Viking de l'organisation humanitaire maritime européenne "SOS Méditerranée" après une opération de sauvetage au large de Malte, le 22 mai 2024.
© CLEMENT MELKI / AFP
UN PAYS MOINS ATTRACTIF ?
4 novembre 2025
L’OCDE rapporte une chute marquée de l’immigration de travail vers les pays riches : quid de la France ?
Alors que l’OCDE constate un recul de 21 % des migrations de travail vers les pays riches, la France semble faire figure d’exception.
6 min de lecture
MOTS-CLESFrance , immigration , travail , illégale , réfugiés , ukraine , étudiants internationaux , Royaume-Uni , europe
THEMATIQUESFrance
Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.
