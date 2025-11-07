REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

L’Obs rejoue la guerre Chine-USA version pétrole-électricité, L’Express voit la productivité chinoise nous dévorer; Notes de frais : Marianne révèle les vilaines méthodes de la mairie de Paris; Duflot assume sa ménopause; Sarko au régime yaourt

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : l’IA fait peur à Marianne, qui voit les cadres au chômage, et la guerre des générations inquiète le Point tant l’avenir des jeunes est plombé par la lâcheté budgétaire.