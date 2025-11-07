POLITIQUE
Revue de presse des hebdos 7 novembre 2025

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

7 novembre 2025

L’Obs rejoue la guerre Chine-USA version pétrole-électricité, L’Express voit la productivité chinoise nous dévorer; Notes de frais : Marianne révèle les vilaines méthodes de la mairie de Paris; Duflot assume sa ménopause; Sarko au régime yaourt

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : l’IA fait peur à Marianne, qui voit les cadres au chômage, et la guerre des générations inquiète le Point tant l’avenir des jeunes est plombé par la lâcheté budgétaire.

Alice Maindron Go to Alice Maindron page

