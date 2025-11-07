Revue de presse des hebdos 7 novembre 2025
REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
7 novembre 2025
L’Obs rejoue la guerre Chine-USA version pétrole-électricité, L’Express voit la productivité chinoise nous dévorer; Notes de frais : Marianne révèle les vilaines méthodes de la mairie de Paris; Duflot assume sa ménopause; Sarko au régime yaourt
Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : l’IA fait peur à Marianne, qui voit les cadres au chômage, et la guerre des générations inquiète le Point tant l’avenir des jeunes est plombé par la lâcheté budgétaire.
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
