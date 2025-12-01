REFORME RADICALE

1 décembre 2025

L’immigration chute de 78% au Royaume-Uni sous l’impulsion… des travaillistes

L'immigration nette au Royaume-Uni a chuté à des niveaux jamais vus depuis le Brexit. Les derniers chiffres de l'ONS montrent qu'elle s'est établie à un peu plus de 200 000 personnes au cours de l'année se terminant en juin. Cela représente une baisse de 78 % en deux ans, par rapport à un pic de plus de 900 000.