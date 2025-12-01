POLITIQUE
L'ex Premier ministre britannique Rishi Sunak observe une unité de contrôle des passeports lors d'une visite à l'aéroport de Gatwick, au sud de Londres, le 18 janvier 2024.

REFORME RADICALE

1 décembre 2025

L’immigration chute de 78% au Royaume-Uni sous l’impulsion… des travaillistes

L'immigration nette au Royaume-Uni a chuté à des niveaux jamais vus depuis le Brexit. Les derniers chiffres de l'ONS montrent qu'elle s'est établie à un peu plus de 200 000 personnes au cours de l'année se terminant en juin. Cela représente une baisse de 78 % en deux ans, par rapport à un pic de plus de 900 000.

Mihnea Cuibus Go to Mihnea Cuibus page

Le docteur Mihnea Cuibus est chercheur à l'Observatoire des migrations. Ses travaux portent actuellement sur les questions liées à la migration irrégulière, à l'asile et au contrôle des frontières au Royaume-Uni.

