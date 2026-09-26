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Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, salue les supporters après le match aller de Ligue des nations de l’UEFA (Ligue A, groupe 1) entre la Turquie et la France, disputé au stade de Kocaeli, à Izmit, le 25 septembre 2026.
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FOOT

26 septembre 2026

Ligue des nations Groupe A, journée 1 sur 6 : Turquie/France 0/1 Première (presque) réussie pour Zidane !

Zinédine Zidane a remporté son premier match à la tête des Bleus, mais sa seule présence sur le banc a davantage impressionné que le jeu de son équipe. Face à la Turquie, il a fallu un but de Mbappé pour sauver une soirée bien terne.

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sport , Football , foot , Mbappé , Zinédine Zidane

THEMATIQUES

Sport
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 

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