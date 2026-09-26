FOOT
26 septembre 2026
Ligue des nations Groupe A, journée 1 sur 6 : Turquie/France 0/1 Première (presque) réussie pour Zidane !
Zinédine Zidane a remporté son premier match à la tête des Bleus, mais sa seule présence sur le banc a davantage impressionné que le jeu de son équipe. Face à la Turquie, il a fallu un but de Mbappé pour sauver une soirée bien terne.
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MOTS-CLESsport , Football , foot , Mbappé , Zinédine Zidane
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.