FOOT

Ligue des nations Groupe A, journée 1 sur 6 : Turquie/France 0/1 Première (presque) réussie pour Zidane !

Zinédine Zidane a remporté son premier match à la tête des Bleus, mais sa seule présence sur le banc a davantage impressionné que le jeu de son équipe. Face à la Turquie, il a fallu un but de Mbappé pour sauver une soirée bien terne.