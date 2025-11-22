Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
© VALENTIN FLAURAUD / AFP
TRAVAIL, IA ET MUTATION GLOBALE
22 novembre 2025
L’IA ne remplacera jamais les travailleurs mais redéfinira ce qui fait leur valeur
Loin de remplacer les travailleurs, l’IA redessine le travail humain, révélant que la véritable force des organisations repose sur la collaboration entre humains et machines.
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de management et directeur adjoint du Centre de FinTech, Université d’East London
