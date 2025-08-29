One-man-show

L’humour, cette arme fatale en politique (et que les « populistes » savent si bien utiliser)

Qu’il s’agisse de Donald Trump se grimant en éboueur pour tourner Joe Biden en dérision ou de Javier Milei maniant l’absurde en campagne, l’humour est désormais au cœur du répertoire populiste. Plus qu’un simple divertissement, il sert à fédérer les mécontents, renforcer l’identité collective et propulser des figures politiques dans un contexte de défiance généralisée. De Zelensky à Beppe Grillo, en passant par Johnson ou Trump, le rire devient stratégie électorale et outil de mobilisation.