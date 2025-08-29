Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Politiqueil y a 3 heures
Le président argentin Javier Milei brandit une tronçonneuse sur laquelle on peut lire « Vive la liberté, bordel » lors de la Conférence annuelle de l’action politique conservatrice (CPAC) au Gaylord National Resort & Convention Center, à National Harbor, Oxon Hill, Maryland, le 20 février 2025. (Image d'illustration)
Le président argentin Javier Milei brandit une tronçonneuse sur laquelle on peut lire « Vive la liberté, bordel » lors de la Conférence annuelle de l’action politique conservatrice (CPAC) au Gaylord National Resort & Convention Center, à National Harbor, Oxon Hill, Maryland, le 20 février 2025. (Image d'illustration) © AFP or licensors
One-man-show

L’humour, cette arme fatale en politique (et que les « populistes » savent si bien utiliser)

Qu’il s’agisse de Donald Trump se grimant en éboueur pour tourner Joe Biden en dérision ou de Javier Milei maniant l’absurde en campagne, l’humour est désormais au cœur du répertoire populiste. Plus qu’un simple divertissement, il sert à fédérer les mécontents, renforcer l’identité collective et propulser des figures politiques dans un contexte de défiance généralisée. De Zelensky à Beppe Grillo, en passant par Johnson ou Trump, le rire devient stratégie électorale et outil de mobilisation.

avec Adam R. North
author imageAdam R. North

Jeune chercheur en début de carrière, Département des religions et de la théologie, Université de Manchester

