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Jean-Luc Mélenchon lors d’un meeting de La France insoumise.
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BATAILLE POUR LE CONTROLE DE LA GAUCHE

21 octobre 2026

LFI et l’ultragauche : deux mondes qui se méprisent mais qui exploitent le même filon

Depuis les violences du week-end, la question des liens entre La France insoumise et l’ultragauche est au cœur du débat. Gaël Brustier, politologue et ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon, décrit deux mondes qui ne se coordonnent pas mais exploitent le même terrain. D’un côté, une machine électorale de captation des colères ; de l’autre, une constellation sans tête, entraînée à la guérilla urbaine. Entre les deux, une alliance objective, des passerelles comme la Jeune Garde ou les lambertistes, et une gauche de plus en plus à la remorque de ses marges.

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MOTS-CLES

alliance objective , Jeune Garde , lambertistes , LFI ultragauche , Jean-Luc Mélenchon , La France insoumise , ultragauche , Raphaël Arnault , black bloc , POI , pas d'ennemis à gauche , émeutes , pillages , violences manifestations , 17 octobre , violences politiques

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gaël Brustier

Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).

Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.

Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).

Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).