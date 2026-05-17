FRAGMENTATIONS SOCIALES

17 mai 2026

LFI, parti de la ghettoïsation socio-économique de ses électeurs

En agrégeant les électorats populaires issus de l’immigration et les classes urbaines diplômées, LFI a construit une coalition politique inédite à gauche. Mais derrière cette alliance électorale se cachent de profondes contradictions culturelles, économiques et sociales.