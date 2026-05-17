FRAGMENTATIONS SOCIALES
17 mai 2026
LFI, parti de la ghettoïsation socio-économique de ses électeurs
En agrégeant les électorats populaires issus de l’immigration et les classes urbaines diplômées, LFI a construit une coalition politique inédite à gauche. Mais derrière cette alliance électorale se cachent de profondes contradictions culturelles, économiques et sociales.
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MOTS-CLESLFI , la France insoumise , électeurs , citoyens , démocratie , Vote , élections municipales , 2027 , Jean-Luc Mélenchon , Sophia Chikirou , Bally Bagayoko , élection présidentielle , Manuel Bompard , sociologie , fragmentations sociales , électorat populaire , économie , réformes , gauche , extrême gauche , contradictions
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
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Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.