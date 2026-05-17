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Jean-Luc Mélenchon, leader du parti La France insoumise (LFI), s'adresse à des militants aux côtés de Sophia Chikirou, Sarah Legrain, Antoine Leaument, Sébastien Delogu et Danièle Obono.
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FRAGMENTATIONS SOCIALES

17 mai 2026

LFI, parti de la ghettoïsation socio-économique de ses électeurs

En agrégeant les électorats populaires issus de l’immigration et les classes urbaines diplômées, LFI a construit une coalition politique inédite à gauche. Mais derrière cette alliance électorale se cachent de profondes contradictions culturelles, économiques et sociales.

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MOTS-CLES

LFI , la France insoumise , électeurs , citoyens , démocratie , Vote , élections municipales , 2027 , Jean-Luc Mélenchon , Sophia Chikirou , Bally Bagayoko , élection présidentielle , Manuel Bompard , sociologie , fragmentations sociales , électorat populaire , économie , réformes , gauche , extrême gauche , contradictions

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.

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