POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"L’expérience théâtrale"
See image caption

ATLANTI-CULTURE

4 février 2026

"L’expérience théâtrale" de Laurent Ruquier : Acteurs d’hier et d’aujourd’hui

De : Laurent Ruquier Durée : 1h15 Mise en scène : Anne Bouvier Avec : François Berléand et Max Boublil Théâtre de La Michodière 4bis, rue de la Michodière 75002 PARIS 01 86 47 68 62.

Photo of Françoise Boursin pour Culture-Tops
Françoise Boursin pour Culture-Tops Go to Françoise Boursin pour Culture-Tops page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Théâtre de la Michodière , Laurent Ruquier , Anne Bouvier

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Boursin pour Culture-Tops image
Françoise Boursin pour Culture-Tops

Françoise Boursin  est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.

 
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française
3Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026
4« Epstein files » : la piste russe évoquée, Jack Lang, Bruno Le Maire et le RN éclaboussés
5Délégitimation de la justice : RN ou magistrats, à qui la plus grande faute ?
6La maltraitance de nos enfants à l’école, l’autre visage du déséquilibre générationnel dans les dépenses publiques françaises
7Le comité américain (scrupuleusement non partisan) sur la fiscalité a tranché : le taux maximal d’imposition à partir duquel les recettes fiscales reculent est de…