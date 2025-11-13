Cette photographie montre des bouquets de fleurs et une pancarte déposés devant un mémorial improvisé place de la République à Paris, le 13 novembre 2025, lors de la commémoration marquant les dix ans des attentats du 13 novembre 2015, qui avaient fait 130 victimes civiles.
MEMOIRE
13 novembre 2025
L’Europe face au vertige spirituel : 13 novembre, 10 ans après
Dix ans après les attentats du 13-Novembre, une photographie du Bataclan ressurgit comme un miroir troublant : la joie suspendue d’un public insouciant, quelques minutes avant l’irruption du terrorisme. Une scène devenue symbole d’un basculement, mais aussi d’un vide spirituel que certains voient aujourd’hui au cœur des fragilités de l’Occident.
MOTS-CLES13 novembre 2015 , attentats , europe , bataclan , victimes , extrémisme , djihadistes , attaques terroristes
THEMATIQUESTerrorisme
Iben Thranholm est une théologienne, journaliste, auteure et commentatrice culturelle danoise, dont le travail explore l’intersection entre foi, culture et société. Elle a travaillé plusieurs années comme rédactrice et animatrice radio au sein du groupe audiovisuel public danois DR, et a également collaboré avec Vatican Media à Rome. En tant que chercheuse invitée au Mathias Corvinus Collegium (MCC) de Budapest, elle s’est consacrée à l’étude de la crise du sens en Occident et du mouvement croissant de renouveau chrétien au sein de la civilisation occidentale.
