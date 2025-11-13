L’Europe face au vertige spirituel : 13 novembre, 10 ans après

Iben Thranholm est une théologienne, journaliste, auteure et commentatrice culturelle danoise, dont le travail explore l’intersection entre foi, culture et société. Elle a travaillé plusieurs années comme rédactrice et animatrice radio au sein du groupe audiovisuel public danois DR, et a également collaboré avec Vatican Media à Rome. En tant que chercheuse invitée au Mathias Corvinus Collegium (MCC) de Budapest, elle s’est consacrée à l’étude de la crise du sens en Occident et du mouvement croissant de renouveau chrétien au sein de la civilisation occidentale.