Tribunesil y a 7 heures
Le président américain Donald Trump serre la main de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après avoir conclu un accord commercial à l'issue de leur rencontre à Turnberry, dans le sud-ouest de l'Écosse, le 27 juillet 2025.
Souveraineté collective

L’Europe d’Ursula Von der Leyen, ou la petite chronique d’un asservissement volontaire ?

Dans cet entretien croisé, Aurélie Luttrin et Franck DeCloquement analysent les ressorts multicritères (géopolitiques, économiques et idéologiques) du « grand jeu », et dressent le constat d’une Europe affaiblie par ses choix incertains, en passe de n’être plus qu’un acteur secondaire dans le creuset de la compétition mondiale, si elle ne change pas drastiquement de cap. Mais ils esquissent aussi les pistes d’une refondation stratégique possibles, capable de redonner de la combativité au projet européen, en retrouvant sa raison d’être : celle d’une Europe-puissance, autonome, souveraine, capable de peser sur les grands blocs en frictions, en capacité d’imposer sa volonté, et de défendre son autonomie et son modèle de civilisation avec force et détermination.

Franck DeCloquement et Aurélie Luttrin
author imageFranck DeCloquement
Ancien de l’Ecole de Guerre Economique (EGE), Franck DeCloquement est expert-praticien en intelligence économique et stratégique (IES), et membre du conseil scientifique de l’Institut d’Études de Géopolitique Appliquée - EGA. Il intervient comme conseil en appui aux directions d'entreprises implantées en France et à l'international, dans des environnements concurrentiels et complexes. Membre du CEPS, de la CyberTaskforce et du Cercle K2, il est aussi spécialiste des problématiques ayant trait à l'impact des nouvelles technologies et du cyber, sur les écosystèmes économique et sociaux. Mais également, sur la prégnance des conflits géoéconomiques et des ingérences extérieures déstabilisantes sur les Etats européens. Professeur à l'IRIS (l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques), il y enseigne l'intelligence économique, les stratégies d’influence, ainsi que l'impact des ingérences malveillantes et des actions d’espionnage dans la sphère économique. Il enseigne également à l'IHEMI (L'institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur) et à l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), les actions d'influence et de contre-ingérence, les stratégies d'attaques subversives adverses contre les entreprises, au sein des prestigieux cycles de formation en Intelligence Stratégique de ces deux instituts. Il a également enseigné la Géopolitique des Médias et de l'internet à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, pour le Master recherche « Médias et Mondialisation ». Franck DeCloquement est le coauteur du « Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises - Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru chez CHIRON. Egalement l'auteur du chapitre cinq sur « la protection de l'information en ligne » du « Manuel d'intelligence économique » paru en 2020 aux Presses Universitaires de France (PUF).
Voir la bio »
author imageAurélie Luttrin

Aurélie Luttrin est ancienne avocate en droit public des affaires, conférencière et consultante spécialisée dans la performance des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats à l’ère de la 4ème révolution industrielle. Membre du Cercle K2, elle est co-autrice du rapport sur les enjeux du big data (novembre 2022). 

Elle forme également les élus, les professionnels des secteurs public et privé à la compréhension des enjeux de la 4ème révolution industrielle et les accompagne dans leurs stratégies de cybersûreté.

Voir la bio »

L’Europe d’Ursula Von der Leyen, ou la petite chronique d’un asservissement volontaire ?

