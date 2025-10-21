L’Europe d’Ursula Von der Leyen, ou la petite chronique d’un asservissement volontaire ?
Dans cet entretien croisé, Aurélie Luttrin et Franck DeCloquement analysent les ressorts multicritères (géopolitiques, économiques et idéologiques) du « grand jeu », et dressent le constat d’une Europe affaiblie par ses choix incertains, en passe de n’être plus qu’un acteur secondaire dans le creuset de la compétition mondiale, si elle ne change pas drastiquement de cap. Mais ils esquissent aussi les pistes d’une refondation stratégique possibles, capable de redonner de la combativité au projet européen, en retrouvant sa raison d’être : celle d’une Europe-puissance, autonome, souveraine, capable de peser sur les grands blocs en frictions, en capacité d’imposer sa volonté, et de défendre son autonomie et son modèle de civilisation avec force et détermination.