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Drapeau de l'Union Européenne. (Image d'illustration)
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UN POUR TOUS ET CHACUN POUR SOI

20 juin 2026

L’Europe de la défense, cette illusion qui gaspille un énorme capital politique au détriment du VRAI dossier qui pourrait sauver le continent

Alors que le dernier Conseil européen s’est achevé sur fond de défense, de budget et de rivalités géopolitiques, une question demeure : l’Union européenne dispose-t-elle réellement des moyens économiques nécessaires pour soutenir ses ambitions stratégiques ?

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MOTS-CLES

Union européenne , défense , OTAN , capital-risque

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Martin

Emmanuel Martin est titulaire d’un doctorat en économie de l’Aix-Marseille Université. Ses recherches actuelles portent sur la dynamique des institutions. Il enseigne l’économie et les politiques publiques à l’Aix-Marseille Université, ainsi que la macroéconomie et la microéconomie à l’Institut Catholique de Vendée.


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