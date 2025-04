Santé

L’espérance de vie des Américains est moins élevée que celle des Européens quels que soient leurs niveaux de revenus - même si, aux États-Unis, l’argent fait gagner plus d’années de vie qu’en Europe

Les Américains, tous niveaux de richesse confondus, sont plus susceptibles de mourir plus tôt que leurs homologues européens, selon une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine.