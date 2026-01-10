©
Des antifa. (Image d'illustration)
IDEOLOGIES
10 janvier 2026
Les (vrais) fascistes de notre temps ne sont pas là où on nous les désigne
À force de voir du fascisme partout, on a cessé de le reconnaître là où il s’installe réellement. L’insulte automatique, l’anathème paresseux et le confort moral ont remplacé l’analyse, au point de masquer les véritables logiques autoritaires, violentes et totalitaires de notre temps.
Cincinnatus est Moraliste (presque) pas moralisateur, misanthrope humaniste, républicain râleur, universaliste lucide, défenseur de causes perdues et de la laïcité. Il laisse dans ses carnets les traces de ses réflexions : philosophie, politique, actualité, culture... Ses carnets sont à retrouver sur CinciVox.
