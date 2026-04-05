EXPLORATION SPATIALE
5 avril 2026
Les vertigineux défis à surmonter pour vivre sur la Lune
S’installer sur la Lune ne relève plus de la science-fiction, mais les défis à relever sont immenses. Entre radiations, gravité réduite et isolement extrême, le programme Artemis révèle à quel point vivre durablement hors de la Terre mettra le corps humain à rude épreuve et transformera en profondeur notre manière d’envisager l’exploration spatiale.
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MOTS-CLESlune , Mars , espace , galaxie , survie , Alimentation , défis , Artemis II , science , Étude , recherche scientifique
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de physiologie et de biochimie, Université du Pays de Galles du Sud
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de physiologie et de biochimie, Université du Pays de Galles du Sud