EXPLORATION SPATIALE

5 avril 2026

Les vertigineux défis à surmonter pour vivre sur la Lune

S’installer sur la Lune ne relève plus de la science-fiction, mais les défis à relever sont immenses. Entre radiations, gravité réduite et isolement extrême, le programme Artemis révèle à quel point vivre durablement hors de la Terre mettra le corps humain à rude épreuve et transformera en profondeur notre manière d’envisager l’exploration spatiale.