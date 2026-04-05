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Angela Garcia, géologue d'exploration sous contrat au Johnson Space Center (JSC) de la NASA, lors d'un test de marche sur la Lune à Flagstaff, en Arizona, le 18 mai 2024.
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EXPLORATION SPATIALE

5 avril 2026

Les vertigineux défis à surmonter pour vivre sur la Lune

S’installer sur la Lune ne relève plus de la science-fiction, mais les défis à relever sont immenses. Entre radiations, gravité réduite et isolement extrême, le programme Artemis révèle à quel point vivre durablement hors de la Terre mettra le corps humain à rude épreuve et transformera en profondeur notre manière d’envisager l’exploration spatiale.

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MOTS-CLES

lune , Mars , espace , galaxie , survie , Alimentation , défis , Artemis II , science , Étude , recherche scientifique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Damian Bailey
Professeur

Professeur de physiologie et de biochimie, Université du Pays de Galles du Sud