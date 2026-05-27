ETUDE

27 mai 2026

Les vagues de chaleur perturbent aussi la vie sexuelle des abeilles

Les épisodes de chaleur extrême ne menacent pas seulement les récoltes ou la biodiversité : selon une nouvelle étude, ils perturbent aussi la reproduction des abeilles. Fertilité, comportements d’accouplement et survie des colonies pourraient être durablement affectés par l’intensification des canicules.