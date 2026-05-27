ETUDE
27 mai 2026
Les vagues de chaleur perturbent aussi la vie sexuelle des abeilles
Les épisodes de chaleur extrême ne menacent pas seulement les récoltes ou la biodiversité : selon une nouvelle étude, ils perturbent aussi la reproduction des abeilles. Fertilité, comportements d’accouplement et survie des colonies pourraient être durablement affectés par l’intensification des canicules.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESclimat , biodiversité , abeilles , reproduction
THEMATIQUESInsolite
A PROPOS DES AUTEURS
James Gilbert est Maître de conférences en zoologie à l'Université de Hull.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
James Gilbert est Maître de conférences en zoologie à l'Université de Hull.