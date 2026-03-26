ATLANTI-CULTURE
26 mars 2026
"Les Vaches laitières ont aussi de beaux yeux" : rire pour survivre
Rire pour survivre, parler pour guérir et lever un tabou pour toutes les autres : un spectacle qui dévoile, avec justesse et sincérité, les injonctions faites aux filles et aux femmes sur leur rapport au corps De : Aurélie Bargème Durée : 1h15 Mise en scène : Didier Brice (en collaboration avec Aurélie Bargème) Avec : Aurélie Bargème, Marie Petiot et Maxime Perrin (musique live) Théâtre Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 PARIS 01 42 38 88 83
4 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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