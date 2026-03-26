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ATLANTI-CULTURE

26 mars 2026

"Les Vaches laitières ont aussi de beaux yeux" : rire pour survivre

Rire pour survivre, parler pour guérir et lever un tabou pour toutes les autres : un spectacle qui dévoile, avec justesse et sincérité, les injonctions faites aux filles et aux femmes sur leur rapport au corps De : Aurélie Bargème Durée : 1h15 Mise en scène : Didier Brice (en collaboration avec Aurélie Bargème) Avec : Aurélie Bargème, Marie Petiot et Maxime Perrin (musique live) Théâtre Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 PARIS 01 42 38 88 83

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MOTS-CLES

vaches , Aurélie Bargème , Didier Brice , Théâtre Le Funambule Montmartre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Claire pour Culture-Tops Poirson

Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).