Les vacances scolaires d’été des Français ne sont pas les plus courtes en Europe, mais elles nous préparent bien… au non-travail

Des vacanciers profitant de la plage, image d'illustration.

Les vacances d’été vont donner du travail au nouveau ministre de l’education nationale s’il veut faire une politique tres pragmatique comme il l’a indiqué . l’agence Statista.com a dressé un état des vacances scolaires en Europe. Alors que beaucoup de commentateurs accablent les fonctionnaires du système scolaire français pour la durée de leurs congés payés en été, il apparaît que les vacances scolaires en France ne sont pas les plus longues...

Selon Statista.com, qui s’appuie sur Eurostat, c’est l'Italie où les vacances d’été sont les plus longues avec 13 semaines par an, suivie de près par la Grèce avec 12 semaines et l'Espagne avec 11 semaines. La France a désormais limité à 8 semaines les vacances scolaires d’été. La France se situe donc dans la moyenne des pays membres de l’Europe. En Suisse , les vacances d'été durent 7 semaines. Dans l'ensemble de l'Helvétie, la durée varie entre 5 et 10 semaines selon les cantons. Au Tessin, par exemple, les élèves ont 10 semaines de congé, alors que les Suisses alémaniques doivent parfois retourner au travail ou à l'école après seulement 5 semaines de pause estivale. Le pays européen où les vacances d’été sont les plus courtes est l'Allemagne, où les congés ne dépassent pas les 6 semaines.

Dans l'analyse du fonctionnement de l'Éducation nationale, il est courant de dénoncer la formation des enseignants, les erreurs de programmes, le mauvais management , les obsessions idéologiques qui auraient éloigné l’école de ses objectifs premiers, à savoir dispenser un de base : lire et écrire le français, savoir compter et connaître notre histoire et notre géographie.

Les résultats scolaires sont désolants et depuis environ trente ans, ils n’ont cessé de se dégrader. Le niveau général a baissé au fur et à mesure que la réussite au bac a approché le taux de 100 %. Ce taux remarquable ne traduit pas l’amélioration des formations, hélas , mais plutôt la dévalorisation de l'enseignement.

Parmi les critiques formulées par les parents d’élèves : la durée de vacances d’été tient une place de choix, car pour beaucoup d’observateurs, cette durée serait un marqueur de l'affaiblissement de la qualité de l'enseignement. C’est l’élément le plus souvent défendu par les personnels enseignants qui considèrent que la durée des vacances n’est pas négociable.

Les vacances d’été qu'on appelait autrefois les grandes vacances sont nées avec l'école publique obligatoire à une époque où la France était essentiellement un pays agricole et qui avait besoin de main-d’œuvre à la belle saison.

Dans beaucoup de régions de France, on avait besoin des jeunes (et même des enfants) pour effectuer les travaux des champs : la moisson, les semailles, les vendanges.

Cette contrainte a un peu disparu avec la mécanisation de l'agriculture au siècle dernier, mais la tradition d’avoir une coupure d’été très longue est restée solidement ancrée. La durée des congés d’été est donc de 8 semaines (juillet et août), mais dans la pratique, tout le monde sait que le rythme est très ralenti en juin pour cause d’examens ou de contrôles divers. Par ailleurs, on a allongé à deux semaines les périodes de congés intermédiaires, les vacances d’automne, de Noël, de février et de printemps durent 2 semaines chacune. Officiellement, la durée globale des congés scolaires en France est donc de 16 semaines, soit un bon tiers du temps utile annuel. Sans compte , les jours féries et les ponts de mai , les absences d’enseignants , et les grèves , la France scolarisée n’est pas celle en Europe qui prend le plus de vacances en été, mais elle sait bien se rattraper en dehors de l’été. Le goût et la pratique du non-travail s’apprend donc très tôt à l’école.

Par ailleurs, Claire Jenik, journaliste qui rassemble ces données Eurostat, a constaté que : « plus d'un tiers de la population de l'Union européenne n'a effectué aucun séjour touristique en 2016. Quasiment la moitié des Européens a fait état de raisons financières comme principal obstacle. Des raisons de santé sont mentionnées par 20 % des répondants, alors que 20 % ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas voyager. La part la plus élevée de non-touristes a été observée dans des pays du Sud de l'Europe, notamment en Grèce (75 %), au Portugal (66 %) et en Croatie (62 %). En France, 27 % des répondants ne sont pas partis en vacances en 2016 ».

Ce qui est intéressant de noter, c’est que les pays où les vacances scolaires d’été sont les plus longues (pays du sud de l’Europe) sont aussi ceux où les enfants partent le moins en vacances pour des raisons financières.

On retrouve dans cette coïncidence l'idée qu’au début de la scolarisation, les vacances d’été ont été voulues très longues pour que les enfants et les jeunes puissent travailler l’été et contribuer au pouvoir d’achat de la famille. Dans les milieux défavorisés, l’obligation de la scolarité a été ressentie douloureusement dans certaines familles. Le travail des enfants était nécessaire à la survie de la famille. Les temps ont changé heureusement en Europe, mais l’habitude de prendre de longues vacances a perduré.