Fusillade et controverse
Les tueurs de masse trans sont un sujet trop important pour être passé sous silence
Deux enfants tués, plusieurs blessés : le carnage de Minneapolis bouleverse. Mais au-delà de l’éternel débat sur les armes à feu, la trajectoire du tireur, un jeune homme transidentifié, interroge. Santé mentale, dérives idéologiques, radicalisation : autant de questions que les responsables politiques et les médias esquivent, au risque de passer à côté de la réalité d’un phénomène qui inquiète.