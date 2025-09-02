Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 3 heures
Une croix commémorative dédiée à Harper Moyski est installée devant l’église et l’école Annunciation, le 30 août 2025 à Minneapolis (Minnesota).
Une croix commémorative dédiée à Harper Moyski est installée devant l’église et l’école Annunciation, le 30 août 2025 à Minneapolis (Minnesota). © 2025 Getty Images
Fusillade et controverse

Les tueurs de masse trans sont un sujet trop important pour être passé sous silence

Deux enfants tués, plusieurs blessés : le carnage de Minneapolis bouleverse. Mais au-delà de l’éternel débat sur les armes à feu, la trajectoire du tireur, un jeune homme transidentifié, interroge. Santé mentale, dérives idéologiques, radicalisation : autant de questions que les responsables politiques et les médias esquivent, au risque de passer à côté de la réalité d’un phénomène qui inquiète.

avec Rod Dreher
author imageRod Dreher

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

