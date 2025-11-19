POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un diamant pour représenter la "richesse". (Image d'illustration)

Un diamant pour représenter la "richesse". (Image d'illustration)

© Reuters

INEGALITES

19 novembre 2025

"Les très riches", miroir grossissant des fractures françaises

L’Insee dévoile un portrait précis des 0,1 % les plus aisés. Au-delà des fantasmes, les données éclairent les fractures économiques et les limites de la mobilité sociale française.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

riches , Insee , hauts patrimoines , fiscalité , Economie , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.