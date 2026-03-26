ATLANTI-CULTURE
26 mars 2026
"Les travailleurs de la mer" : « Ils disaient personne n’ira, c’est pas possible… Alors j’y suis allé »
De : Victor Hugo Adaptation : Elya Birman et Clémentine Niewdanski Durée : 1h15 Mise en scène : Clémentine Niewdanski Avec : Elya Birman Théâtre de Poche-Montparnasse 75, Bd du Montparnasse 75006 PARIS 01 45 44 50 21
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).