ATLANTI-CULTURE

26 mars 2026

"Les travailleurs de la mer" : « Ils disaient personne n’ira, c’est pas possible… Alors j’y suis allé »

De : Victor Hugo Adaptation : Elya Birman et Clémentine Niewdanski Durée : 1h15 Mise en scène : Clémentine Niewdanski Avec : Elya Birman Théâtre de Poche-Montparnasse 75, Bd du Montparnasse 75006 PARIS 01 45 44 50 21