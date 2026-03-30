BONNE NOUVELLE ?
30 mars 2026
Les scientifiques pourraient bien surestimer la quantité de microplastiques dans l'environnement et les coupables sont… les gants de laboratoire
Il semble que chaque jour une nouvelle étude découvre de minuscules particules de plastique, appelées microplastiques, là où elles ne devraient pas se trouver : dans notre corps, notre alimentation, notre eau et l’air que nous respirons.
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THEMATIQUESScience
Anne McNeil est actuellement professeure titulaire de la chaire Carol A. Fierke de chimie, de sciences et d'ingénierie macromoléculaires, et du programme sur l'environnement à l'Université du Michigan. Elle est également professeure titulaire de la chaire Arthur F. Thurnau et professeure HHMI.
Maddie Clough a rejoint le laboratoire du groupe McNeil en septembre 2021 et travaille sur les efforts de nettoyage des microplastiques.
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Anne McNeil est actuellement professeure titulaire de la chaire Carol A. Fierke de chimie, de sciences et d'ingénierie macromoléculaires, et du programme sur l'environnement à l'Université du Michigan. Elle est également professeure titulaire de la chaire Arthur F. Thurnau et professeure HHMI.
Maddie Clough a rejoint le laboratoire du groupe McNeil en septembre 2021 et travaille sur les efforts de nettoyage des microplastiques.