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Les gants de laboratoire, dont l'utilisation est pourtant recommandée par la communauté scientifique, peuvent transférer des particules à la surface des échantillons
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BONNE NOUVELLE ?

30 mars 2026

Les scientifiques pourraient bien surestimer la quantité de microplastiques dans l'environnement et les coupables sont… les gants de laboratoire

Il semble que chaque jour une nouvelle étude découvre de minuscules particules de plastique, appelées microplastiques, là où elles ne devraient pas se trouver : dans notre corps, notre alimentation, notre eau et l’air que nous respirons.

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MOTS-CLES

microplastiques , étude , environnement , gants de laboratoire , contamination

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne McNeil

Anne McNeil est actuellement professeure titulaire de la chaire Carol A. Fierke de chimie, de sciences et d'ingénierie macromoléculaires, et du programme sur l'environnement à l'Université du Michigan. Elle est également professeure titulaire de la chaire Arthur F. Thurnau et professeure HHMI.

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Madeline Clough

Maddie Clough a rejoint le laboratoire du groupe McNeil en septembre 2021 et travaille sur les efforts de nettoyage des microplastiques.

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