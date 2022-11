Les scénarios d’un effondrement du Kremlin se précisent mais laissent l’après-Poutine très difficile à imaginer

Beaucoup pensent que la prochaine réunion du G20 pourrait être une occasion d’accélérer le cours de l’histoire.

La revue Foreign Office a publié une analyse de Daniel Tressman, politologue à l’université de Californie, qui résume très clairement tous les scénarios d’évolution du pouvoir à Moscou et qui rejoignent les hypothèses sur lesquelles travaillent beaucoup de grands patrons de multinationales, lesquels réfléchissent aux modalités de sauvetage des avantages de la mondialisation. Ces grands patrons pensent que la Chine va essayer de remettre de l’ordre dans cette reconfiguration des forces politiques.

Mais ces scénarios donnent peu d’éléments sur ce qui pourrait se passer après l’effondrement de Poutine. Quelle forme de pouvoir, avec quel homme, quelle idéologie?

Daniel Tressman est professeur de géopolitique à l’UCA, il est aussi conseiller auprès de nombreux organisations internationales dont la Banque mondiale et le FMI. Il est considéré comme l’un des meilleurs connaisseurs du fonctionnement du pouvoir en Russie et du système mis en place par Vladimir Poutine.

L'analyse est fondée au départ sur l’idée que le régime de Poutine ne parviendra pas à atteindre ses objectifs et qu’il est évidemment condamné. On n’a jamais vu dans l’histoire du monde, un dictateur survivre à une défaite militaire, ni (ce qui est plus subtil) à une inflation. Le dictateur ne peut pas se faire pardonner par son entourage et par son peuple un échec militaire qui le prive d’ailleurs des moyens de se défendre. Par ailleurs, très peu de régimes autoritaires peuvent survivre à une explosion inflationniste. Il n’a aucun moyen, seul, de corriger des bouleversements économiques qui ne lui permettent plus d’offrir un projet de prospérité économiques.

À Lire Aussi

Ukraine : c’est Xi Jinping qui obligera Poutine à signer un accord de paix

Vladimir Poutine est sans doute en risque sur les deux fronts : militaire et économique. La question à laquelle aucun expert sérieux n’a de réponse porte sur la date de l’effondrement. Par ailleurs, dans le cas de la Russie, personne ne sait précisément qui pourrait prendre le pouvoir et sous quelle forme. En revanche, les scénarios de changement sont assez clairs, selon Daniel Tressman, qui ne leur donne pas la même probabilité.

1er scénario, le coup d’État au sein même du premier cercle du pouvoir qui revient dans tous les esprits, que ce soit dans les grandes entreprises internationales ou dans les services secrets, est assez improbable. Il pourrait s’agir d’un coup d’Etat fomenté par le cœur le plus dur de l’entourage de Poutine, et notamment les chefs de la compagnie Wagner et ceux de la Tchétchénie. Ces deux groupes dénigrent l’armée officielle et poussent Vladimir Poutine à écraser l’Ukraine.

Ce scénario est improbable parce que les deux principaux responsables sont très mal aimés par l’élite au pouvoir à Moscou, et surtout dans le peuple russe.Ajoutons qu’ils sont rivaux et ne s’entendent pas.

2e scénario, le renversement de Poutine par un des services qui lui sont directement rattachés, soit dans l’armée, soit dans les services de renseignements, l’ex KGB par exemple, ou même la garde nationale et personnelle. Possible mais là encore ces services ne s’entendent pas et sont plutôt rivaux et très indépendants.

3e scénario, un coup d’Etat pourrait certes être organisé par les modérés, qui seraient partisans de trouver un compromis non violent. Un peu comme celui qui avait permis de débarquer Gorbatchev et de le remplacer par Boris Eltsine. Sauf qu’à l’époque, il y avait un politburo, sorte de conseil d’administration qui prenait les décisions et qui les imposait. Le politburo n’existe plus et Vladimir Poutine est tout seul pour décider de tout.

À Lire Aussi

Trump, Johnson, Bolsonaro … le populisme recule partout devant le mur des réalités économiques

Donc l’hypothèse que Vladimir Poutine pourrait sortir en douceur et aurait même préparé un successeur parait complètement illusoire.Du côté des Oligarques, c’est l’attentisme. Ils doivent tous leur fortune à Vladimir Poutine, mais certains lui sont antérieurs. Ils essayent de sauver les meubles et de faire fonctionner les entreprises ce qui n’est pas très facile.

4e scénario, et pourl’ de cette étude, le plus probable, il passerait par un effondrement du système Poutine. Le système est pyramidal, tout remonte au président. Ça marche grâce à la confiance dans le président. Si cette confiance est fissurée, ce qui est le cas actuellement, tout peut s’effondrer. Les ordres ne sont pas transmis ou mal, Poutine n’est pas au courant des réalités donc il prend de mauvaises décisions. L’administration ne fonctionne plus, l’armée ne fonctionne plus parce que les moyens lui manquent etc. etc. Le système se pourrit de l’intérieur et chaque rouage essaie de sauver sa peau et des moyens de survivre.

Pendant cette période d’effondrement, la Russie très centralisée et peut fonctionner grâce à trois structures de pouvoir très décentralisées

-Les gouverneurs de régions et les maires des villes qui sont en prise directe avec la population et qui peuvent prendre l’initiative de gérer sans directive de Moscou

-Les chefs d’entreprise, certains sont des oligarques plus ou moins riches, qui ont placé des gens compétents à la tête des usines ou des commerces

-Les chefs maffieux qui vont profiter du désordre. D’autant mieux que la corruption fait quand même partie des pratiques russes depuis l’époque soviétique.

Ce dernier scénario est considéré comme le plus probable d’autant que l’isolement international de la Russie va s’accroitre et contribuer à son asphyxie.

Les milieux économiques internationaux n’excluent pas une intervention prochaine et musclée de XI Jinping auprès de son « pseudo ami, Vladimir Poutine » pour faire cesser cette guerre et même l’inviter à quitter le pouvoir en lui offrant peut être un refuge, pour lui éviter les sanctions de l’opprobre internationale. L’obsession de XI Jinping est de restaurer les performances de son économie, très abîmée par une gestion désastreuse du Covid et par le désordre international. La Chine a besoin de retrouver les flux du commerce international. Les dirigeants chinois considèrent que la Russie est un obstacle actuellement à la liberté du commerce international.

Alors, personne n’est capable a priori d’établir un calendrier de ces évènements, mais ça peut aller très vite.Beaucoup pensent que la prochaine réunion du G20 pourrait être une occasion d’accélérer le cours de l’histoire. Le prochain G20, qui réunit les 20 chefs État et de gouvernement les plus puissants du monde, aura lieu à Bali les 15 et 20 novembre 2022.

Pour en savoir plus :

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/what-could-bring-putin-down

https://www.jeanmarc-sylvestre.com/ukraine-pour-les-grands-patrons-cest-xi-jinping-qui-obligera-poutine-a-signer-un-accord-de-paix?context=511eeb6