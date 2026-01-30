POLITIQUE
Un parc de réservoirs de carburant du géant russe des oléoducs Transneft, dans un lieu non précisé

GUERRE ENTRAVEE

30 janvier 2026

Les sanctions sur le pétrole russe commencent à produire leurs effets : le budget russe freine sur les dépenses militaires en Ukraine

Viatcheslav Avioutskii et Jean-Pierre Favennec

10 min de lecture

Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

