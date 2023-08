Les salaires en France devraient augmenter de 3,9% en 2024, moins qu'en 2023, mais beaucoup mieux que prévu

Les entreprises restent pragmatiques pour répondre à un marché de l'emploi très tendu.

Alors que l'inflation reste à un niveau élevé (5,2% en France) et que les prévisions de croissance sont de 0,5% pour 2023 et 0,8% pour 2024, les entreprises restent très pragmatiques pour répondre à un marché de l'emploi très tendu.

Pour garder leurs commerciaux et trouver des informaticiens, les entreprises n'ont pas le choix : elles vont augmenter les salaires. Selon l'enquête Salary Budget Planning – édition juillet 2023 – réalisée par WTW, les budgets moyens prévisionnels d'augmentation pour 2024 s'élèvent à +3,9% en France, affichant une progression légèrement moindre qu'en 2023 (+4,1%). Mais en réalité, l'augmentation en 2023 s'est révélée supérieure aux projections initiales. Avec une augmentation moyenne de 4,1%, les salaires vont donc augmenter de façon significative en 2023, plaçant cette année comme celle où l'augmentation aura été la plus forte depuis 2008.

En fait, la grande majorité des entreprises ont peur cette année d'une inflation mal acceptée (et pour cause) pour 71% d'entre elles. Elles ont aussi peur des tensions accrues sur le marché du travail et craignent une possible récession et des résultats financiers décevants. D'où la décision quasie collective de faire du soutien par la demande. Les projections d'augmentations pour 2024 restent d’ailleurs supérieures à la tendance de long terme.

Pour 2024, les entreprises françaises prévoient une augmentation moyenne de 3,9%, soit une baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à l'augmentation réelle accordée en 2023 (4,1%).

Au sein des organisations des 15 plus grandes économies mondiales, l'augmentation moyenne des salaires réels atteindra 5,4% à fin 2023 contre 5% en 2022. Selon les projections, les augmentations salariales devraient rester élevées en 2024 (+5%).

À l'échelle mondiale, plus de la moitié des entreprises (58%) indiquent que les budgets d'augmentations salariales de 2023 étaient plus élevés que les chiffres réels de 2022 et 2021. Et 43% des répondants ont déclaré que leurs budgets d'augmentations salariales attribués en 2023 étaient conformes à ce qu'ils avaient prévu à la fin de l'année 2022.

Aux États-Unis (4,4%), au Royaume-Uni (4,4%), en Allemagne (4,1%) et en Espagne (4%), les augmentations salariales prévisionnelles pour 2024 sont inférieures aux augmentations réelles de 2023.

Selon Khalid Ait-Mouloud, le Directeur de l'Activité Enquête de rémunération chez WTW en France, « Bien que les augmentations de salaire prévues pour l'année prochaine soient moins élevées que celles accordées cette année, elles restent sensiblement supérieures à celles observées au cours des quinze dernières années. Cela démontre que les entreprises s'efforcent de rester compétitives dans un marché du travail toujours très dynamique. Celles qui disposent d'une stratégie de rémunération claire et d'une bonne compréhension des facteurs qui l'influencent parviendront à mieux attirer et fidéliser les talents. Il faut cependant aller au-delà de la rémunération. Les attentes et aspirations des salariés étant de plus en plus diversifiées, exigeantes et dynamiques, la clé consiste à comprendre leurs besoins et préférences spécifiques en travaillant sur les dimensions de l'expérience collaborateur et les évolutions de carrière ».

Cette Enquête « Salary Budget Planning » a été menée entre avril et mai 2023. Environ 33 000 réponses ont été reçues d'entreprises de 150 pays à travers le monde. 841 organisations en France sur un panel représentatif y ont répondu. WTW (NASDAQ: WTW) fournit des solutions fondées sur les données et sur les compétences dans les domaines des Assurances de personnes, du Risque d'entreprise et du Capital Humain.