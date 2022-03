Les robots sont-ils bons ou mauvais pour l’emploi ? Ça dépend (et voilà de quoi…)

Des robots confectionnent des voitures sur une chaîne de montage de la principale entreprise du constructeur automobile allemand BMW à Munich, en octobre 2021.

L'économiste Massimiliano Calì et le chercheur Giorgio Presidente de l'Université d'Oxford ont mené une étude sur les entreprises manufacturières en Indonésie afin d’évaluer l’impact positif sur l'emploi de l'adoption des robots. Cette constatation contraste avec les preuves existantes d'impacts négatifs sur les économies à des stades d'automatisation relativement avancés et pourrait s'expliquer par des rendements décroissants des robots, compte tenu de l'adoption relativement faible des robots en Indonésie.

Giorgio Presidente est chercheur postdoctoral à l'Oxford Martin School de l'Université d'Oxford depuis 2020. Auparavant, il a travaillé comme consultant pour la Banque mondiale et en 2015, il a participé au programme Young Professional de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Il a terminé son doctorat. en 2016 à l'École d'économie de Paris. Son principal intérêt de recherche est l'interaction entre les institutions juridiques et le changement technologique, avec un accent sur l'automatisation. Il travaille également sur des sujets liés à la réaffectation des ressources au niveau de l'entreprise, à la productivité et à l'impact des politiques sur le développement économique.

Massimiliano Calì est économiste, spécialiste des questions liées au commerce. Il travaille au sein du département Commerce et Compétitivité du Groupe de la Banque mondiale, se consacrant depuis quelques années au commerce des pays fragiles, à la relation entre économie et conflit, et à l’urbanisation.

Atlantico : Ces dernières années, l'automatisation et la robotisation de l'économie ont commencé dans les pays de l'OCDE et les pays développés. Qu'en est-il des pays en développement ? Ont-ils commencé à s'équiper dans ce domaine ?

Massimiliano Calì, Giorgio Presidente : L'automatisation dans les pays en développement est un phénomène récent, mais en nette progression.

Dans votre étude "Les robots pour le développement économique", vous avez étudié les conséquences de cette automatisation, est-elle vraiment mauvaise pour l'emploi ? Existe-t-il différents stades de robotisation ?

La principale conclusion de notre étude est que, contrairement à ce qui se passe dans les économies avancées, dans un pays où la pénétration des robots en est encore à ses débuts, comme l'Indonésie, l'impact de l'adoption des robots sur l'emploi s'avère positif. Ceci est vrai au niveau du marché du travail et au niveau des usines.

Pourquoi l'automatisation est-elle négative pour certains pays et positive pour d'autres ? Qu'avez-vous analysé dans votre étude ?

Nous apportons la preuve qu'un tel résultat, apparemment contre-intuitif, est dû aux rendements décroissants de l'adoption des robots. Pour de faibles niveaux de pénétration initiale des robots, un investissement supplémentaire dans les robots est plus susceptible de générer d'importants gains de productivité, et donc d'augmenter l'emploi. Puis, à mesure que la robotisation se répand dans un pays, chaque robot supplémentaire adopté génère des gains de productivité - et donc d'emploi - plus faibles. Dans un pays où la pénétration est relativement élevée, comme dans les pays de l'OCDE au cours des deux dernières décennies, les robots supplémentaires font baisser l'emploi dans le secteur manufacturier.

À Lire Aussi

Les robots ne prennent pas notre travail, nous leur donnons. Comment l’embourgeoisement conduit à l’automatisation.

Quelles sont les prochaines étapes de la robotisation dans l'économie ?

Nous nous attendons à ce que les robots se répandent dans le secteur manufacturier des pays en développement de la même manière qu'ils l'ont fait dans les économies avancées. Certaines industries, comme l'automobile et l'électronique, ont tendance à être plus exposées à l'automatisation. Par conséquent, l'interaction entre l'évolution des chaînes de valeur mondiales et l'amélioration des robots alimentés par l'IA jouera certainement un rôle important dans la définition des modèles d'adoption de demain.

Comment l'automatisation doit-elle se faire dans les pays en développement sans nuire à l'emploi ? L'OCDE et les pays "riches" peuvent-ils tirer des leçons de cette évolution ?

Le mécanisme que nous analysons, c'est-à-dire les rendements décroissants de l'adoption des robots, est en quelque sorte intrinsèque aux technologies d'automatisation. Par conséquent, dans les économies hautement industrialisées où la pénétration des robots est élevée, il est plus probable que l'impact net sur l'emploi des robots dans le secteur manufacturier soit négatif. Nous ne pensons pas que la robotisation ou l'automatisation plus généralement soit quelque chose qui doive être arrêté sur la base des effets négatifs sur l'emploi. En fait, il y a deux aspects positifs potentiels à cela. Premièrement, libérer la main-d'œuvre des tâches plus routinières pourrait lui permettre de se concentrer sur de nouvelles tâches plus créatives, pour lesquelles les humains conservent un avantage comparatif sur les machines. Deuxièmement, l'automatisation croissante pourrait également permettre de réduire le temps de travail global de chacun. Après tout, c'était l'une des principales raisons d'inventer des machines capables de travailler à la place des personnes. Mais pour que cela soit durable, des politiques telles que le revenu de base universel seraient nécessaires afin de dissocier partiellement l'offre de travail et les revenus. De telles politiques nécessiteraient également des systèmes fiscaux beaucoup plus progressifs que ceux dont nous disposons aujourd'hui.

Pour retrouver l'étude de Massimiliano Calì et Giorgio Presidente publiée sur VoxEU : cliquez ICI

À Lire Aussi

Post-pandémie : cette fois-ci, les robots pourraient vraiment remplacer de très nombreux emplois salariés