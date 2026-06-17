Les robots dotés d'intelligence artificielle peuvent devenir incontrôlables, et c’est facile à faire

Fazl Barez est chercheur principal à l'Université d'Oxford, spécialisé dans la sécurité, l'interprétabilité et la gouvernance de l'IA. Il dirige des initiatives de recherche au sein de l'Initiative de gouvernance de l'IA, axées sur le développement de cadres de sécurité et de méthodes d'interprétabilité pour les systèmes d'IA avancés. Il enseigne également le cours « Sécurité et alignement de l'IA ».