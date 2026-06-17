DERAPAGE
17 juin 2026
Les robots dotés d'intelligence artificielle peuvent devenir incontrôlables, et c’est facile à faire
Plus tôt cette année à Pékin, un robot humanoïde a franchi la ligne d'arrivée d'un semi-marathon en un temps fulgurant de 50 minutes et 26 secondes. Cet exploit a immédiatement fait la une des journaux du monde entier, pulvérisant le record du monde humain de près de sept minutes.
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THEMATIQUESTech & IA
Fazl Barez est chercheur principal à l'Université d'Oxford, spécialisé dans la sécurité, l'interprétabilité et la gouvernance de l'IA. Il dirige des initiatives de recherche au sein de l'Initiative de gouvernance de l'IA, axées sur le développement de cadres de sécurité et de méthodes d'interprétabilité pour les systèmes d'IA avancés. Il enseigne également le cours « Sécurité et alignement de l'IA ».
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Fazl Barez est chercheur principal à l'Université d'Oxford, spécialisé dans la sécurité, l'interprétabilité et la gouvernance de l'IA. Il dirige des initiatives de recherche au sein de l'Initiative de gouvernance de l'IA, axées sur le développement de cadres de sécurité et de méthodes d'interprétabilité pour les systèmes d'IA avancés. Il enseigne également le cours « Sécurité et alignement de l'IA ».