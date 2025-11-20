POLITIQUE
Le siège de Nvidia à Santa Clara, Californie. (Image d'illustration)

ATLANTICO-BUSINESS

20 novembre 2025

Les résultats de Nvidia vont calmer la fièvre spéculative, mais les marchés n’excluent pas le risque d’une bulle

Les résultats de Nvidia étaient attendus hier soir à New York dans la plus grande fébrilité. Le champion mondial de l'intelligence artificielle a fait retomber la fièvre, sans pour autant écarter le risque d'une bulle. Certains investisseurs continuent de parier sur la hausse, mais beaucoup commencent à craindre un krach comme en l'an 2000.

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.