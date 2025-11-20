Le siège de Nvidia à Santa Clara, Californie. (Image d'illustration)
20 novembre 2025
Les résultats de Nvidia vont calmer la fièvre spéculative, mais les marchés n’excluent pas le risque d’une bulle
Les résultats de Nvidia étaient attendus hier soir à New York dans la plus grande fébrilité. Le champion mondial de l'intelligence artificielle a fait retomber la fièvre, sans pour autant écarter le risque d'une bulle. Certains investisseurs continuent de parier sur la hausse, mais beaucoup commencent à craindre un krach comme en l'an 2000.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
