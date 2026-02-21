PATRIMOINE RELIGIEUX ET ENJEUX CONTEMPORAINS

21 février 2026

Les reliques de saint François d'Assise exposées pour la première fois... et voilà pourquoi il a fallu 800 ans pour en arriver là

Figure majeure du catholicisme, saint François d’Assise verra ses ossements exposés en 2026 pour le 800e anniversaire de sa mort. Derrière la dévotion populaire, son héritage spirituel et écologique continue d’influencer profondément l’Église et le débat mondial sur le climat.