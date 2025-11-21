Le dictionnaire de Cambridge a désigné « parasocial » comme mot de l'année 2025. Ce terme décrit « un lien qu'une personne ressent entre elle et une célébrité qu'elle ne connaît pas, un personnage de livre, de film, de série télévisée, etc., ou une intelligence artificielle ».
ULTRA MODERNE SOLITUDE
21 novembre 2025
Les relations para sociales, ce fléau d’un monde hyper connecté mais ultra solitaire
Confondre la dopamine numérique avec le lien humain n'est pas la solution à l'épidémie de solitude.
