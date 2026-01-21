POLITIQUE
Un raton laveur (Procyon lotor) est photographié au parc zoologique et jardin botanique national Simón Bolívar, à San José, au Costa Rica, le 22 avril 2024. (Image d'illustration)

NEUROSCIENCES ANIMALES

21 janvier 2026

Les ratons laveurs sont capables d’exploits dans des tas de domaine différents et voilà ce que l’étude de leur cerveau pourrait nous apprendre sur l’intelligence chez… les humains

Devenu viral après s’être introduit dans un magasin d’alcool en Virginie, un raton laveur a suscité bien plus que des sourires. Derrière l’anecdote, les neurosciences révèlent un animal doté de capacités cognitives remarquables, longtemps sous-estimées par la recherche.

Kelly Lambert Go to Kelly Lambert page

7 min de lecture

MOTS-CLES

Animaux , raton-laveur , neuroscience , intelligence , cerveau , monde animal

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Kelly Lambert

Kelly Lambert est professeur de neurosciences comportementales, Université de Richmond.

