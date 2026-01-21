NEUROSCIENCES ANIMALES

21 janvier 2026

Les ratons laveurs sont capables d’exploits dans des tas de domaine différents et voilà ce que l’étude de leur cerveau pourrait nous apprendre sur l’intelligence chez… les humains

Devenu viral après s’être introduit dans un magasin d’alcool en Virginie, un raton laveur a suscité bien plus que des sourires. Derrière l’anecdote, les neurosciences révèlent un animal doté de capacités cognitives remarquables, longtemps sous-estimées par la recherche.