HECATOMBE
4 mars 2026
Les raisons qui expliquent pourquoi l’hiver a été si meurtrier pour des milliers de macareux échoués sur les plages européennes
Des milliers de macareux morts s’échouent sur les plages d’Europe – pourquoi l’hiver a été si dangereux pour les oiseaux marins
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESenvironnement , Macareux , morts , hiver , plages
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Ruth Dunn est chercheuse associée principale au Centre environnemental de Lancaster. Ses recherches portent sur l'écologie et la biologie de la conservation des écosystèmes marins, et plus particulièrement sur les prédateurs marins.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Ruth Dunn est chercheuse associée principale au Centre environnemental de Lancaster. Ses recherches portent sur l'écologie et la biologie de la conservation des écosystèmes marins, et plus particulièrement sur les prédateurs marins.