A L'ECOUTE

12 mai 2026

Les plantes peuvent-elles entendre ? Les dernières recherches apportent de nouvelles perspectives

Des chercheurs du MIT ont suggéré que les graines de riz peuvent entendre le bruit de la pluie, selon une nouvelle étude. Le MIT parle même de « la première preuve directe que des graines et de jeunes pousses peuvent percevoir des sons naturels ». Pourtant, les effets observés dans cette étude ne sont pas aussi révolutionnaires qu’ils peuvent le sembler au premier abord.