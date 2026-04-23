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Un drone Shahed 136 (Géranium-2), de conception iranienne, utilisé par l'armée russe, survolant Kiev lors d'une attaque de drones et de missiles russes.
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LA GUERRE HIGH TECH DU FUTUR

23 avril 2026

Les plans de la start-up qui valait 30 milliards pour inventer la guerre high tech du futur ne se passent pas comme prévu

Portée par des ambitions colossales et une valorisation vertigineuse, une start-up de la défense promettait de révolutionner la guerre grâce aux technologies de pointe. Mais retards, obstacles techniques et doutes croissants des investisseurs viennent fragiliser ce projet futuriste, révélant les limites d’une innovation plus complexe que prévu.

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MOTS-CLES

guerre , high tech , futur , anduril , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Paul Paloméros

Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.

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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau