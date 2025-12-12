©
Force Européenne. (Image d'illustration)
PROSPECTIVE EUROPEENNE
12 décembre 2025
Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump
Accusée par Washington de risquer une « érosion civilisationnelle », l’Europe se retrouve sommée de définir ce qu’elle est — et ce qu’elle veut défendre. Si les griefs américains relèvent en bonne partie du fantasme, ils révèlent surtout une urgence : l’absence criante de stratégie européenne dans un monde redevenu brutal.
A PROPOS DES AUTEURS
Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.
