PROSPECTIVE EUROPEENNE

12 décembre 2025

Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump

Accusée par Washington de risquer une « érosion civilisationnelle », l’Europe se retrouve sommée de définir ce qu’elle est — et ce qu’elle veut défendre. Si les griefs américains relèvent en bonne partie du fantasme, ils révèlent surtout une urgence : l’absence criante de stratégie européenne dans un monde redevenu brutal.