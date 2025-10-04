Panique morale

Les paniques morales, ces locomotives des divisions sociales et de la violence politique

Des procès des sorcières de Salem aux chasses aux communistes du maccarthysme, l’histoire américaine se lit comme une succession de paniques morales : ces épidémies sociales de peur disproportionnée face à une menace souvent imaginaire. Aujourd’hui, la polarisation politique, amplifiée par les réseaux sociaux, rejoue ce vieux scénario. L’assassinat du polémiste Charlie Kirk en est la plus récente tragédie — symptôme d’une Amérique où l’adversaire idéologique n’est plus un citoyen à convaincre, mais un ennemi à abattre.