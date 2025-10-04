Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Sociétéil y a 2 heures
"Make America Great Again". (Image d'illustration)
"Make America Great Again". (Image d'illustration) © Gregg Newton / AFP
Panique morale

Les paniques morales, ces locomotives des divisions sociales et de la violence politique

Des procès des sorcières de Salem aux chasses aux communistes du maccarthysme, l’histoire américaine se lit comme une succession de paniques morales : ces épidémies sociales de peur disproportionnée face à une menace souvent imaginaire. Aujourd’hui, la polarisation politique, amplifiée par les réseaux sociaux, rejoue ce vieux scénario. L’assassinat du polémiste Charlie Kirk en est la plus récente tragédie — symptôme d’une Amérique où l’adversaire idéologique n’est plus un citoyen à convaincre, mais un ennemi à abattre.

avec Ron Barrett
author imageRon Barrett

Professeur d'Anthropologie, Macalester College

Voir la bio »

Les paniques morales, ces locomotives des divisions sociales et de la violence politique

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés