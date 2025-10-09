Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Scienceil y a 2 heures
Un coucou-épervier est perché sur une branche d'arbre dans une réserve ornithologique à Sultanpur.
Un coucou-épervier est perché sur une branche d'arbre dans une réserve ornithologique à Sultanpur. © SEBASTIEN BERGER/ AFP
Lanceurs d'alerte

Les oiseaux du monde entier utilisent le même cri pour prévenir d’une menace et voilà ce que cette découverte révèle de l'Évolution des espèces

Une étude internationale révèle qu’une vingtaine d’espèces d’oiseaux, séparées par plus de 50 millions d’années d’évolution, émettent le même appel pour avertir de la présence d’un coucou parasite. Cette découverte apporte un éclairage inédit sur l’origine du langage et les capacités de communication partagées entre espèces.

avec William FeeneyetJames KennerleyetNiki Teunissen
author imageWilliam Feeney

William Feeney est un chercheur écologiste évolutionniste qui essaie de comprendre comment les interactions écologiques fonctionnent et façonnent le monde qui nous entoure.

author imageJames Kennerley

James Kennerley est un chercheur postdoctorant en zoologie, au Cornell Lab of Ornithology, Etats Unis. Spécialiste en ornithologie, passionné par les oiseaux et particulièrement par le sujet du parasitisme du Coucou.

author imageNiki Teunissen

Niki Teunissen est une chercheuse postdoctorante en écologie comportementale. Diplomée de l'université de Groningen, aux Pays-Bas, elle a obtenu un PhD à la Monash University, puis un contrat de postdoctorante à l'université de Wageningen, toujours aux Pays-Bas.

