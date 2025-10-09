Scienceil y a 2 heures
Lanceurs d'alerte
Les oiseaux du monde entier utilisent le même cri pour prévenir d’une menace et voilà ce que cette découverte révèle de l'Évolution des espèces
Une étude internationale révèle qu’une vingtaine d’espèces d’oiseaux, séparées par plus de 50 millions d’années d’évolution, émettent le même appel pour avertir de la présence d’un coucou parasite. Cette découverte apporte un éclairage inédit sur l’origine du langage et les capacités de communication partagées entre espèces.