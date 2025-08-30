Businessil y a 6 heures
Atlantico Business
Les milieux d’affaires considèrent que le parcours de F. Bayrou aura été désastreux… mais pas forcément inutile
Après une semaine considérée comme désastreuse pour le Premier ministre, les milieux financiers internationaux comme les milieux patronaux en France estiment que le psychodrame surjoué à Paris peut être bénéfique pour que la France puisse sortir du piège dans lequel elle est tombée. Le piège est politique, économique et financier qui précipitait la France à une crise de régime et à une catastrophe économique et sociale.