Best-Of du 23 au 29 août

Businessil y a 6 heures
Le Premier ministre français François Bayrou s’exprime lors d’une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025. (Image d'illustration)
Le Premier ministre français François Bayrou s’exprime lors d’une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Atlantico Business

Les milieux d’affaires considèrent que le parcours de F. Bayrou aura été désastreux… mais pas forcément inutile

Après une semaine considérée comme désastreuse pour le Premier ministre, les milieux financiers internationaux comme les milieux patronaux en France estiment que le psychodrame surjoué à Paris peut être bénéfique pour que la France puisse sortir du piège dans lequel elle est tombée. Le piège est politique, économique et financier qui précipitait la France à une crise de régime et à une catastrophe économique et sociale.

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Voir la bio »

