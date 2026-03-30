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Blurred background"Les marchands d’étoiles"
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ATLANTI-CULTURE

30 mars 2026

"Les marchands d’étoiles" : le temps de l’arbitraire est celui de la trahison

De : Anthony Michineau Mise en scène : Julien Alluguette Avec : Guillaume Bouchède, Eric Collado, Nicolas Martinez, Romain Thunin, Guillaume Compiano, Anthony Michineau, Thibaut Gonzalez, Julien Crampon, Vianney Fayard, Alban Pellet, Stéphanie Caillol, Clotilde Daniault, Sabine Perraud, Axelle Dodier, Justine Teulié Théâtre du Splendid 48, rue du faubourg Saint-Martin 75010 PARIS 01 42 08 21 93

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MOTS-CLES

theâtre du splendid , Anthony Michineau , Les marchands d'étoiles , Julien Alluguette

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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