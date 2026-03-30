ATLANTI-CULTURE

30 mars 2026

"Les marchands d’étoiles" : le temps de l’arbitraire est celui de la trahison

De : Anthony Michineau Mise en scène : Julien Alluguette Avec : Guillaume Bouchède, Eric Collado, Nicolas Martinez, Romain Thunin, Guillaume Compiano, Anthony Michineau, Thibaut Gonzalez, Julien Crampon, Vianney Fayard, Alban Pellet, Stéphanie Caillol, Clotilde Daniault, Sabine Perraud, Axelle Dodier, Justine Teulié Théâtre du Splendid 48, rue du faubourg Saint-Martin 75010 PARIS 01 42 08 21 93