POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMairie française. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

7 février 2026

Les mairies sont de mauvais payeurs et ont du mal à expliquer pourquoi elles paient leurs fournisseurs privés aussi tard et aussi mal

À l’approche des municipales, un angle mort s’impose dans le débat public : les mairies paient mal, et souvent très en retard. Une réalité qui décourage les PME, fragilise l’économie locale et interroge directement la gestion des communes.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

business , la France , mairies , finances publiques , gestion publique , économie locale , contribuables

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens
2La France a besoin de 10 ans d’austérité dit le patron de la BPI… vraiment ?
3World Impact Summit : et si les mesures ayant eu le plus d’impact sur les émissions carbone dans le monde n’avaient quasi rien à voir avec les politiques publiques de transition écologique ?
4Violence contre les femmes : l’Allemagne s’enferme dans un débat intellectuellement malhonnête
5Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
6La Russie au bord de la faillite
7Kim Kardashian & Lewis Hamilton roucoulent à Paris, Justin & Hailey Bieber refricotent à L.A; Tom Cruise & Laetitia Casta s’enfuient; Madonna est complètement cintrée, Bianca Censori confie que Kanye West aussi; Brooklyn Beckham efface son père