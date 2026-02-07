ATLANTICO BUSINESS
Les mairies sont de mauvais payeurs et ont du mal à expliquer pourquoi elles paient leurs fournisseurs privés aussi tard et aussi mal
À l’approche des municipales, un angle mort s’impose dans le débat public : les mairies paient mal, et souvent très en retard. Une réalité qui décourage les PME, fragilise l’économie locale et interroge directement la gestion des communes.
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
