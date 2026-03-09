DANGER FUTUR

9 mars 2026

Les lancements spatiaux modifient la composition chimique de l'atmosphère terrestre, préviennent des scientifiques

L’essor rapide des lancements de satellites et des méga-constellations modifie progressivement la chimie de l’atmosphère terrestre. Plusieurs études alertent sur les effets possibles de ces activités spatiales – pollution métallique, suie de fusée et impact sur la couche d’ozone – et appellent à repenser la manière dont les satellites sont utilisés et éliminés.