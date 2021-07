Les jeux vidéo agissent sur votre cerveau et les effets pourraient même être bénéfiques

Les personnages de Nintendo, Mario et Toad, sont exposés dans une boutique de l'aéroport international de Narita, au Japon, le 19 août 2020.

Yann Leroux est docteur en psychologie et psychanalyste. Il s'est intéressé comme psychologue à la dynamique des relations en ligne. Auteur de "Les jeux vidéo ça rend pas idiot" et "Mon psy sur internet" éditions fyp tient le blog psyetgeek .

Atlantico : Lorsque l ’ on évoque l ’ influence des jeux vidéo sur notre cerveau, on parle souvent de la dépendance, mais peu des bénéfices que nous pouvons en tirer. Les frissons et émotions que nous avons lors des différentes parties peuvent-elles procurer un stress positif au cerveau et augmenter la capacité à se concentrer ? Sur quelles parties du cerveau agissent-ils ?

Yann Leroux : Le jeu vidéo augmente la capacité de concentration mais tout dépend du type de tâche. Généralement, plus on y joue, plus on devient compétent et les capacités intentionnelles vont être un peu plus grandes. Néanmoins, nous ne sommes pas certains qu’il est possible de transvaser tous les apprentissages dans d’autres tâches. Cependant, des chercheurs ont remarqué que des enfants atteints de troubles de l’attention ont de meilleurs performances lorsqu’ils jouent aux jeux vidéo par rapport à des tests classiques. Cela tient au fait que le jeu vidéo leur procure une plus grande motivation car il s’agit d’une simplification de la vie quotidienne et ils sont plus motivés.

Lors d’une partie de jeu vidéo, toutes les parties du cerveau sont sollicitées. En laboratoire, on a pu remarquer que les structures du cerveau intéressées dans le traitement de l’information bipède sont modifiées par la pratique. Cela a été remarqué par des personnes qui n’étaient pas habitués au jeu de FPS (First person shooter, jeu de tir en vue à la première personne, ndlr).

Les structures impliquées par la motivation et la navigation sont modifiées par l’entrainement aux jeux vidéo, mais cela concerne uniquement les jeux dans lesquels on se déplace en vue subjective. Si l’on joue au Scrabble sur sa tablette, nos capacités ne seront pas augmentées.

Quel est l’état actuel de la recherche à ce sujet ?

Depuis l’apparition des jeux vidéo, les psychologues se sont intéressés au phénomène. Une chose a changé depuis les années 2010, les recherches sont plus positives sur les jeux vidéo. On ne regarde plus les joueurs comme des personnes ayant des manques à combler par la pratique, mais on a essayé de comprendre leurs habitudes. Les recherches ont alors montré que l’activité est corrélée à une augmentation de la satisfaction, de bien-être et des choses positives.

Une autre partie de la recherche s’intéresse à l’impact de la pratique sur le cerveau. Les chercheurs ont vu des modifications et analysé un cerveau plus calleux modifié par l’activité chez les joueurs de FPS.

Les jeux vidéo sont-ils des outils efficaces pour améliorer nos compétences cognitives à long terme ?

C’est le pari fait par certains. La pratique régulière des jeux vidéo d'action est associée à une meilleure coordination main oeil, de meilleurs temps de réaction, de meilleures compétences dans la visualisation de l'espace, dans l'attention visuelle selective, dans les stratégies de recherche visuelle. Des chercheurs étudient aussi des applications dans le domaine de la rééducation. Par exemple, les jeux vidéo sont de bons candidats pour lutter contre le déclin cognitif du vieillissement ou le traitement de troubles attentionnels.

Cependant, il faut prendre en compte que certaines études ne trouvent pas de différences entre le cerveau des joueurs de jeux vidéo et celui des personnes qui ne jouent pas aux jeu vidéo. D’autres ont des limitations méthodologiques (échantillons faibles, pas de comparaison avec un groupe témoin etc.). De plus les hommes sont sur-représentés dans ces dernières.

Quels seraient alors les meilleurs jeux pour améliorer nos capacités cognitives ?

Il s’agit des jeux avec lesquels on s’amuse. Pour que la pratique modifie et augmente les compétences spatiales, il faut pratiquer un jeu en trois dimensions. Pour l’attention, tous les jeux d’action amènent une réactivité importante.

