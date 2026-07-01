MINORITY REPORT
1 juillet 2026
Les interrogatoires sont souvent décisifs pour élucider les crimes : avec l'IA les investigations vont-elles aller plus vite ?
L’audition à visée d’enquête — ce processus consistant à recueillir des récits précis et complets auprès des victimes, des témoins et des suspects — constitue la pierre angulaire du système de justice pénale.
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THEMATIQUESSécurité
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur adjoint de psychologie légale, Département de psychologie, Florida Institute of Technology ; Université de Portsmouth
Professeur de psychologie légale, Université de Portsmouth
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Professeur adjoint de psychologie légale, Département de psychologie, Florida Institute of Technology ; Université de Portsmouth
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