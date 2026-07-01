MINORITY REPORT

Les interrogatoires sont souvent décisifs pour élucider les crimes : avec l'IA les investigations vont-elles aller plus vite ?

L’audition à visée d’enquête — ce processus consistant à recueillir des récits précis et complets auprès des victimes, des témoins et des suspects — constitue la pierre angulaire du système de justice pénale.