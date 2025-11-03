MINUTE TECH

3 novembre 2025

Les infostealers, ces logiciels malveillants à l’origine de très nombreuses attaques et fuite de données

Furtifs, discrets et redoutablement efficaces, les infostealers sont devenus l’arme favorite des cybercriminels. Contrairement aux virus ou ransomwares classiques, ces logiciels espions ne bloquent rien : ils volent tout.