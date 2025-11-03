Infostealers, virus discrets mais dangereux.
3 novembre 2025
Les infostealers, ces logiciels malveillants à l’origine de très nombreuses attaques et fuite de données
Furtifs, discrets et redoutablement efficaces, les infostealers sont devenus l’arme favorite des cybercriminels. Contrairement aux virus ou ransomwares classiques, ces logiciels espions ne bloquent rien : ils volent tout.
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.
Populaires
