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Vue extérieure de l'installation de production d'ammoniac de l'usine agrochimique SKW Piesteritz à Piesteritz, près de Wittenberg, dans le nord de l'Allemagne, le 9 avril 2026.
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PENDANT CE TEMPS, OUTRE-RHIN

17 juin 2026

Les industries sidérurgique et chimique allemandes réclament un ralentissement du calendrier climatique européen

Les secteurs de la sidérurgie et de la chimie réclament une énergie moins chère, un soutien public et un assouplissement de certaines réglementations climatiques face à une compétitivité en berne et au risque croissant de délocalisations industrielles.

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MOTS-CLES

Allemagne , sidérurgie , chimie , prix de l'énergie , réglementations , Compétitivité , délocalisations

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.