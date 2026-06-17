PENDANT CE TEMPS, OUTRE-RHIN
17 juin 2026
Les industries sidérurgique et chimique allemandes réclament un ralentissement du calendrier climatique européen
Les secteurs de la sidérurgie et de la chimie réclament une énergie moins chère, un soutien public et un assouplissement de certaines réglementations climatiques face à une compétitivité en berne et au risque croissant de délocalisations industrielles.
3 min de lecture
MOTS-CLESAllemagne , sidérurgie , chimie , prix de l'énergie , réglementations , Compétitivité , délocalisations
THEMATIQUESEconomie
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.